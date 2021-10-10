Московский планетарий откроется после модернизации зала

Речь идет о Большом звездном зале. Как рассказал генеральный директор Планетария, теперь на куполе будут показывать более качественное изображение. Так, все объекты, которые там будут транслироваться, начнут восприниматься более натурально и без искажений. Это, уверены в планетарии, доставит зрителям больше удовольствия при просмотре.

К открытию зала подготовили показ нового шоу. Впервые гостям будет показан познавательный 4D-мультфильм «Секреты гравитации». По сюжету зрителям расскажут о величайших открытиях Альберта Эйнштейна, а также о процессе накопления знаний о гравитации. Сегодня же после длительного перерыва возобновятся лекции, экскурсии и показы научно-познавательных фильмов. А для маленьких гостей Планетария заработает проект «Театр увлекательной науки», в котором представят новую игровую программу «Созвездия аргонавтов». Свои двери откроет также музей Урании и ретрокафе.

Купол-экран Большого звездного зала входит в пятерку самых больших в мире.