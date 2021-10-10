В столице Катара дипломаты США проведут переговоры с талибами

Первая встреча прошла накануне.

На переговорах американские дипломаты обсуждают с боевиками Талибана* вопросы оказания гуманитарной помощи Кабулу и выполнение условий соглашения между сторонами. Его подписали в Дохе больше полутора лет назад при 45-м президенте США Дональде Трампе. Согласно договорённостям талибы гарантировали Штатам, что после вывода коалиционных войск не станут использовать территорию Афганистана для действий, которые угрожают безопасности Соединённых Штатов и их союзников. Представитель движения Талибан вчера предложил американцам на переговорах в Дохе открыть новую страницу в отношениях между Кабулом и Вашингтоном. При этом талибы, которые в середине августа захватили власть в Афганистане, призвали уважать суверенитет страны и не вмешиваться во внутренние дела. Представители США со своей стороны пообещали талибам предоставить населению Афганистана вакцины против коронавируса, сообщил назначенный главой МИД во временном правительстве Хана Моттаки.

Легитимность временного правительства Афганистана, состав которого был объявлен больше месяца назад, не признала ни одна страна мира.

* Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ