Очередные протесты против «санитарных паспортов» вакцинации от ковида прошли сегодня во Франции и Италии

Очередные протесты против так называемых санитарных паспортов вакцинации от ковида прошли сегодня во Франции и Италии. В Риме и Милане на улицы вышли по 5-10 тысяч человек, во Франции – суммарно около 45 тысяч (данные МВД). Причем французы митингуют против ограничений на использование общественных мест для непривитых уже 13-ю субботу подряд.

В обеих странах все прошло относительно мирно, без серьезных стычек с полицией.