Под Ярославлем задержали женщину по подозрению в похищении ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления СК. Трехлетнего мальчика в Ростовском районе области искала полиция и волонтеры. Он найден в целости и невредимости, мотивы женщины пока не ясны. Следователи будут просить суд заключить ее под стражу.
2021-10-09T23:05:17+03:00
2021-10-09T23:05:17+03:00
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23:05, 09 октября 2021
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