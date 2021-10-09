Под Ярославлем задержали женщину по подозрению в похищении ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления СК. Трехлетнего мальчика в Ростовском районе области искала полиция и волонтеры. Он найден в целости и невредимости, мотивы женщины пока не ясны. Следователи будут просить суд заключить ее под стражу.