Следователи выясняют обстоятельства гибели актера Большого театра Евгения Кулеша, на которого упали декорации. ЧП произошло во время оперного спектакля. 37-летнего артиста придавило рампой, от полученных травм он скончался на месте.
Представление завершили досрочно, всех зрителей выпроводили.
Следователи выясняют обстоятельства гибели актера Большого театра Евгения Кулеша, на которого упали декорации
Следователи выясняют обстоятельства гибели актера Большого театра Евгения Кулеша, на которого упали декорации. ЧП произошло во время оперного спектакля. 37-летнего артиста придавило рампой, от полученных травм он скончался на месте.