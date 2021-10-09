Следователи выясняют обстоятельства гибели актера Большого театра Евгения Кулеша, на которого упали декорации. ЧП произошло во время оперного спектакля. 37-летнего артиста придавило рампой, от полученных травм он скончался на месте.

Представление завершили досрочно, всех зрителей выпроводили.