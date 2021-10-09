Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 30. Четверых фигурантов уголовного дела уже отправили под арест. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она добавила, что пострадавшим оказана либо в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь.