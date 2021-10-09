Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 30. Четверых фигурантов уголовного дела уже отправили под арест. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она добавила, что пострадавшим оказана либо в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь.
2021-10-09T23:04:18+03:00
2021-10-09T23:04:18+03:00
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23:04, 09 октября 2021
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