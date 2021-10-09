В Чечне вслед за Ростовской областью ввели специальные цифровые коды для посещения общественных мест. Это делается из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Ранее сегодня стало известно, что в Ростовской области также сделали обязательной вакцинацию от коронавируса для определенных групп граждан – в список вошли сотрудники гостиничного бизнеса, курьеры и тому подобные профессии, в которых работник часто контактирует с людьми.