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22:07, 09 октября 2021

В Сахаровском центре в Москве открылась фотовыставка, посвященная Борису Немцову, которому сегодня исполнилось бы 62

В Москве, в здании Сахаровского центра (российские власти считают организацию иностранным агентом), прошла фотовыставка, посвящённая политику Борису Немцову. Со дня рождения одного из лидеров российской оппозиции сегодня исполнилось 62 года. На экспозиции были представлены десятки фотографии политика разных периодов жизни. Выставку назвали «Немцов. Жизнь за свободу».
Политик был убит 27 февраля 2015-го года на Большом Москворецком мосту возле Кремля. Заказчики преступления до сих пор не найдены.


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