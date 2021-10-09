В Турции спецслужбы задержали по подозрению в шпионаже шестерых иностранцев, среди которых есть и россияне

Эксперт по турецкой внутренней и внешней политике Роберт Устян отметил, что задержание шестерых человек с российскими паспортами может быть использовано как инструмент серьёзного давления на российско-турецкие отношения. Устян добавил, что случай, прерванный на данной стадии, – это хорошо, и Россия ещё может минимизировать нанесённый отношениям двух стран ущерб.
2021-10-09T22:02:53+03:00
2021-10-09T22:02:53+03:00
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22:02, 09 октября 2021
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