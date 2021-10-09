Компания Google вернула приложение «Навальный» в свой российский магазин. Соратник Алексея Навального Иван Жданов сказал «Эху Москвы», что команда продолжит добиваться объяснений причин блокировки. Жданов выразил надежду, что дальнейшего удаления контента не будет, так как они действуют в рамках норм международного права и базового понимания прав человека.