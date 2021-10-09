Андрей Бабиш признал поражение своей партии на парламентских выборах в Чехии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им центристского политического движения АНО («Акция недовольных граждан») на завершившихся в субботу выборах в Палату депутатов (нижняя палата парламента). Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции. «Партийная коалиция «Вместе» [в составе праволиберальной Гражданской демократической партии, христианских демократов и партии «Традиция Ответственность Процветание 09»] победила по количеству голосов. Поздравляю ее с этим», — сказал Бабиш.
2021-10-09T21:06:30+03:00
2021-10-09T21:06:30+03:00
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21:06, 09 октября 2021
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