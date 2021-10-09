Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке

Канцлер Австрии Себастьян Курц уходит с поста из-за давления на фоне дела по подозрению в коррупции. Глава МИД Австрии Шалленберг будет временно исполнять обязанности канцлера, заявил Курц. Он добавил, что останется лидером австрийской народной партии и будет депутатом парламента.