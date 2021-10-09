Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о недопустимости внешнего вмешательства в вопрос Тайваня: «Историческая задача полного воссоединения Родины должна быть выполнена, и она будет выполнена. Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, никакое внешнее вмешательство не допустимо. Никто не должен недооценивать решимость китайского народа и его сильную способность защищать национальный суверенитет и территориальную целостность».

Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.