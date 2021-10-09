В Петербурге горит исторический дом на набережной реки Карповки в Петроградском районе. Площадь пожара уже выросла до 800 кв м, ему присвоен третий уровень сложности. Горит мансарда шестиэтажного жилого дома, о пострадавших к этому часу ничего не известно. Также не установлена причина возгорания. Прокуратура начала проверку.
2021-10-09T20:32:08+03:00
2021-10-09T20:32:08+03:00
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20:32, 09 октября 2021
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