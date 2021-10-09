На острове Пальма, несмотря на продолжающееся извержение вулкана, возобновил работу аэропорт

На острове Пальма в составе Канарских островов, несмотря на продолжающееся извержение вулкана, возобновил работу аэропорт. Его закрывали уже дважды – в конце сентября, а также ранее на этой неделе из-за облаков густого дыма и скопления вулканического пепла.

Извержение на Пальме длится уже почти месяц. За это время эвакуировали без малого 10 процентов из 85-тысячного населения острова. В институте вулканологии прогнозируют, что процесс продлится до трех месяцев.

Последнее извержение вулкана на острове было ровно 50 лет назад.