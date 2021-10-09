На острове Пальма в составе Канарских островов, несмотря на продолжающееся извержение вулкана, возобновил работу аэропорт. Его закрывали уже дважды – в конце сентября, а также ранее на этой неделе из-за облаков густого дыма и скопления вулканического пепла.
Извержение на Пальме длится уже почти месяц. За это время эвакуировали без малого 10 процентов из 85-тысячного населения острова. В институте вулканологии прогнозируют, что процесс продлится до трех месяцев.
Последнее извержение вулкана на острове было ровно 50 лет назад.
На острове Пальма, несмотря на продолжающееся извержение вулкана, возобновил работу аэропорт
На острове Пальма в составе Канарских островов, несмотря на продолжающееся извержение вулкана, возобновил работу аэропорт. Его закрывали уже дважды – в конце сентября, а также ранее на этой неделе из-за облаков густого дыма и скопления вулканического пепла.