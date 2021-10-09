Всемирное антидопинговое агентство отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории. Ей запретят проводить тестирования крови. Решение можно будет обжаловать в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Деятельность московской лаборатории с января 2020-го и так временно приостановлена. Кроме того, из-за допинговых санкций российские спортсмены временно лишены права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой.