В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после видео с избиением солдата в воинской части. Дело завели по статьям «неуставные отношения» и «вымогательство». Подозреваемые задержаны.

Следствие установило, что в воинской части в городе Бикине военнослужащие из Кабардино-Балкарии и Дагестана систематически избивали одного из дагестанцев, требуя от него денег.