Число погибших от отравления суррогантным алкоголем выросло до 30 человек

В Оренбургской области до 30 человек выросло число погибших от отравления суррогатным алкоголем, сообщает сайт Следственного комитета. Десятки людей пострадали, некоторые находятся на диализе и аппаратах ИВЛ.

В СК отмечают, что следователи и оперативники также обнаружили содержащую спирт жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 л. До этого силовики нашли в Орске пункт производства, разлива и хранения алкоголя, изъяв оттуда оборудование и более 3 тыс. пустых бутылок. Всего по данному делу силовики задержали девять граждан, которые могут быть причастны к отравлению. Четырех из них уже отправили в СИЗО.