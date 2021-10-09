В Шотландии открылся первый в мире реабилитационный центр для страдающих криптозависимостью. Лечебное учреждение займет целый замок близ Эдинбурга.

Его основатели пояснили, что люди, чрезмерно увлекающиеся игрой на криптовалютных биржах, демонстрируют схожие симптомы с «классическими» игроманами