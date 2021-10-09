В Берлине расследуют новые случаи т.н. «гаванского синдрома» у американских дипломатов, пишет Der Spiegel

В Берлине расследуют новые случаи т.н. «гаванского синдрома» у американских дипломатов, пишет журнал Der Spiegel. По информации издания, характерные симптомы у нескольких сотрудников дипмиссии США в Берлине начались еще в августе.

Синдром получил такое название, поскольку впервые с такими жалобами обратились к врачам американские дипломаты на Кубе. Жертвы синдрома страдают от шума в ушах, сильных головных болей, тошноты и тому подобного. Инциденты, помимо Кубы и Германии, имели место в Китае, Вьетнаме, Канаде и других странах. По одной из версий, это результат воздействия секретным волновым оружием – в причастности подозревают в том числе российские спецслужбы.