Число жертв теракта в мечети на севере Афганистана выросло до 150 человек, пишет газета Эттелаат-е руз со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о сотне погибших. Еще не менее 200 человек получили травмы различной степени тяжести, среди погибших и пострадавших много детей. Сегодня в провинции Кундуз начались похороны жертв атаки. Ответственность за взрыв взяло на себя местное подразделение запрещенного в России Исламского государства.