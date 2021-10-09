Число жертв теракта в мечети на севере Афганистана выросло до 150 человек, пишет газета Эттелаат-е руз со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о сотне погибших. Еще не менее 200 человек получили травмы различной степени тяжести, среди погибших и пострадавших много детей. Сегодня в провинции Кундуз начались похороны жертв атаки. Ответственность за взрыв взяло на себя местное подразделение запрещенного в России Исламского государства.
2021-10-09T20:34:00+03:00
2021-10-09T20:34:29+03:00
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20:34, 09 октября 2021
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