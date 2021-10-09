В России обновились суточные максимумы заболевших и умерших от коронавируса за все время пандемии, рапортует оперативный штаб. Прирост зараженных за последний день, по его подсчетам, составил более 29 тысяч человек, летальных случаев – 968.

В своей статистике штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Данные оперативного штаба по смертности отличаются от данных Росстата, который только с апреля прошлого года по август текущего насчитал более 400 тыс. летальных исходов.