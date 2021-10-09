Условные сроки для полицейских по делу о фабрикации уголовных дел о наркотиках возмутят общественность – политолог

Условные сроки для полицейских по делу о фабрикации уголовных дел о наркотиках возмутят общественность. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аббас Галлямов. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что шестеро сотрудников полиции в подмосковном Раменском получили условные сроки по делу о фабрикации уголовных дел о наркотиках.

«С политической точки зрения, такие решения самоубийственны, потому что они возмущают общественность. Невозможно представить себе российского обывателя, который узнает об этом приговоре и не возмутится. И критическая масса таких вещей в какой-то момент и становится той самой соломинкой, которая ломает хребет авторитарному верблюду. Авторитарные режимы из-за таких судебных решений, в конце концов, делегитимизируются и теряют власть», — заявил Галлямов.