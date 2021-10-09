Ливан практически полностью остался без электричества из-за остановки работы крупнейших электростанций

Правительство Ливана не надеется на восстановление подачи электричества в течение ближайших дней. Профильная госкомпания еще в сентябре предупреждала, что запасы топлива, необходимые для выработки энергии, находятся на исходе, а на некоторых станциях они вовсе исчерпаны. Сегодня остановка работы двух крупных электростанций повлияла на стабильность сети и привела к ее полному отключению. Власти готовы предоставить армейские запасы, но для согласования нужно время.

Это происходит на фоне тяжелейшего экономического кризиса в Ливане. В середине августа ООН сообщала, что государству Ближнего Востока срочно нужна помощь. В противном случае страна может столкнуться с «гуманитарной катастрофой». В профильной комиссии организации подчеркивали, что энергетический кризис может затормозить оказание и медицинских услуг, в том числе пациентам с коронавирусом в тяжелом состоянии.

В Ливане не хватает не только топлива, но и предметов первой необходимости. В июле там закрывались аптеки из-за отсутствия препаратов.