В Подмосковье сразу в двух городах бастуют таксисты против агрегаторов

Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов сказал «Эху», что работать таксистом сейчас невыгодно, накал недовольства в этой отрасли растет уже несколько лет. Водители перед агрегаторами совершенно бесправны, считает Олег Амосов. «Тарифы в такси уже давно нерентабельны. Доходы водителей падают, тарифы снижаются на фоне роста стоимости бензина, запчастей, комплектующих и самих автомобилей. Это системные проблемы, мы наблюдаем их уже несколько лет. И выхода из этого состояния в данный момент не видно», — отметил он.

Амосов также обратил внимание на бесправность водителей перед агрегаторами. «Ситуация патовая. Государство все регулирование деятельности таксистов отдало на откуп агрегаторам. Это уже как крепостное право: водителям дают заработать только столько, чтобы они не умерли с голоду. Если же будет введено цифровое регулирование, которое лоббирует закон о такси, то это уже будет рабство с цифровым ошейником», — пояснил эксперт. «Полной организованности добиться невозможно, и рынок труда сейчас очень шаткий». «Поэтому огромная масса водителей, которые в принципе никакого отношения к такси не имеют, но работают в этой сфере, лишь бы принести какую-то копеечку домой, выходят на подработку», — заключил Олег Амосов.