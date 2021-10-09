Ливан практически полностью остался без света из-за остановки двух крупнейших в стране электростанций (она, в свою очередь, связана с нехваткой топлива). Агентство Reuters со ссылкой на местные власти передает, что на полное восстановление электроснабжения может уйти несколько дней.

Ливан переживает острый экономический кризис, который называют одним из самых серьезных в мировой истории с 1850-х ходов, пишет Associated Press. 17 августа в ООН заявили, что стране срочно необходимы поставки топлива и электроэнергии, чтобы предотвратить потенциальную «гуманитарную катастрофу».