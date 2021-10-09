Аэрофлот и S7 организуют вывозные рейсы из Марокко после того, как эта страна приостановила авиасообщение с Россией

Аэрофлот и S7 Airlines организуют вывозные рейсы из Марокко после того, как эта страна приостановила авиасообщение с Россией. Национальный перевозчик выполнит два рейса из Касабланки – 9 и 16 октября, S7 – еще пять рейсов с 10 октября по 7 ноября.

Раньше из Марокко в Москву осуществлялось по два прямых рейса в неделю. Источники арабского портала Hespress сообщали, что марокканские власти решили приостановить авиасообщение с Россией «в качестве меры предосторожности из-за острой эпидемиологической ситуации».