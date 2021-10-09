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18:32, 09 октября 2021

В канале имени Москвы сняли с мели теплоход «Константин Коротков», который на несколько часов перекрыл там движение

В канале имени Москвы сняли с мели теплоход «Константин Коротков», который на несколько часов перекрыл там движение. Судно следовало из Москвы в Нижний Новгород с 80 членами экипажа на борту, когда завалилось на правую сторону. При этом обошлось без пострадавших. Сам теплоход по предварительной оценке тоже не получил серьезных повреждений.
Инцидент расследует Ространснадзор.


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