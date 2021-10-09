В семи регионах в рамках эксперимента повысят зарплаты врачей

В этих субъектах федерации опробуют новую, единую систему расчета зарплат, которая должна повысить доходы медработников. Теперь заработок врачей будет складываться из трех составляющих – базовый оклад, равный прожиточному минимуму (13 600 рублей), коэффициент сложности – предусмотрено 16 должностных групп и 200 видов работ – и региональный коэффициент (его величина будет составлять от одного до трех). Список регионов Минтруд при этом не разглашает.