В семи регионах в рамках эксперимента повысят зарплаты врачей

В этих субъектах федерации опробуют новую, единую систему расчета зарплат, которая должна повысить доходы медработников. Теперь заработок врачей будет складываться из трех составляющих – базовый оклад, равный прожиточному минимуму (13 600 рублей), коэффициент сложности – предусмотрено 16 должностных групп и 200 видов работ – и региональный коэффициент (его величина будет составлять от одного до трех). Список регионов Минтруд при этом не разглашает.
2021-10-09T18:32:11+03:00
2021-10-09T18:32:11+03:00
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18:32, 09 октября 2021
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