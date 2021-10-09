Митрополит Волоколамский Иларион поддержал решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму «Искушение»

Митрополит Волоколамский Иларион поддержал решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения новому фильму Пола Верховена «Искушение». По его словам, автор картины показывает христианство и монашество в негативном свете. По сюжету картины, действие которой происходит в католическом монастыре в 18 веке, над монахиней начинается суд по обвинению в одержимости дьяволом и прелюбодеянии. Иларион добавил, что даже если в интернете все могут посмотреть этот фильм, не значит, что это нужно показывать на телевидении.
2021-10-09T18:12:16+03:00
2021-10-09T18:12:16+03:00
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18:12, 09 октября 2021
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