В Москве вспоминают политика Бориса Немцова, которому сегодня могло бы исполниться 62 года. В память об одном из лидеров оппозиции, убитом возле Кремля, в Сахаровском центре открыли фотовыставку. «Немцов. Жизнь за свободу». На фотовыставке с этим названием десятки снимков Бориса Немцова разных периодов жизни. Начиная с детства, а затем прихода во власть в 90-е до участия в качестве одного из лидеров оппозиции в массовых протестах последних лет перед убийством в феврале 15-го года. На многих фото цитаты Бориса Ефимовича. «Нынешняя власть обладает уникальной особенностью, которую мало знают — циничность и жестокость – это главные проблемы России, говорил Немцов в 2007м году. Позже признавал: главное для него жизнь, борьба, стремление изменить ситуацию в стране в лучшую сторону. На втором этаже Сахаровского центра, где сегодня открыли фотовыставку, время от времени звучал голос Бориса Ефимовича. С экрана он рассуждал о переменах, его сторонники сегодня не раз называли погибшего политика символом объединения оппозиции. Москвичка Полина сказала «Эху» что имя Немцова для неё многое значит. Главное сейчас сделать так, чтобы сохранить память о Немцове, сказал ещё один посетитель выставки Иван. Экспозиция будет работать в Сахаровском центре до семи вечера. Эту организацию российские власти считают иностранным агентом.

Заказчики убийства Немцова до сих пор не найдены.