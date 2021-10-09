Число погибших при обрушении дома в Батуми продолжает расти

Сегодня днем было найдено ещё одно тело. Девятой жертвой трагедии стал мужчина. Его имя и возраст пока неизвестны. В МВД Грузии предполагают, что под завалами больше никого нет, поисковые работы будут завершены. В числе погибших также трое детей. В живых остался только 37-летний местный житель. Спасатели вытащили его накануне. Он до сих пор находится в реанимации.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело и уже задержаны три человека. Владелец одной из квартир на первом этаже, а также двое рабочих. По версии следствия, причиной инцидента стали ремонтно-строительные работы, проводимые в помещении, с грубым нарушением правил безопасности. Часть жилой семиэтажки рухнула в центре Батуми в минувшую пятницу. Все это время сотни спасателей, полицейских, пожарных и волонтеров проводили поисково-спасательную операцию. В связи с трагедией сегодняшний отборочный матч Чемпионата мира по футболу между Грузией и Грецией, который пройдёт в Батуми будет сыгран без зрителей. Игроки выйдут на поле в чёрных повязках и почтут память погибших минутой молчания. Правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что прекращает всю избирательно-политическую активность до ближайшего вторника.

Власти Грузии объявили 11 октября днём траура.