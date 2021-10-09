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18:06, 09 октября 2021

Четыре фигуранта дела об отравлении алкоголем в Оренбуржье под стражу

Между тем круг подозреваемых вырос до 9 человек. Общее число жертв продолжает расти: сейчас их 29.

Следствие нашло троих новых фигурантов в деле об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Сейчас они задержаны. Их подозревают в незаконном производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции. Среди арестованных ранее местный житель, который занимался производством смертельных товаров, и владелица магазина, где они продавались.

По последним данным, от поддельного алкоголя, содержащего опасное для жизни вещество, пострадали более 50 человек. Массовое отравление контрафактной продукцией произошло в нескольких населенных пунктах Оренбуржья. Как показала экспертиза, в анализах пострадавших и погибших присутствовал метанол. В некоторых случаях его концентрация превышала смертельную дозу в 5 раз.

Следствием возбуждено уголовное дело, по которому фигурантам грозит от 6 лет лишения свободы.


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