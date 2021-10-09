Турция не подтвердила и не опровергла информацию о задержании 6, предположительно, россиян по подозрению в шпионаже

Власти Турции пока не подтвердили, но и не опровергли информацию местных СМИ о задержании шестерых, предположительно, россиян по подозрению в шпионаже. О задержании иностранцев, в частности, рассказывал телеканал Haberturk. Репортер канала уточнила, что операции по задержанию проводились в Стамбуле и Анталии. Между тем турецкий журналист Абдурахман Камбуроглу рассказал «Эху Москвы», что власти Турции пока официально о русском следе в новом шпионском скандале не заявляли.

Эксперт по турецкой внутренней и внешней политике Роберт Устян заявил «Эху Москвы», что задержание шестерых человек с российскими паспортами может быть использовано как инструмент серьёзного давления на российско-турецкие отношения.

В последние годы российско-турецкие отношения неоднократно переживали периоды охлаждения. Тон в разговоре между Москвой и Анкарой сменился после того, как шесть лет назад на сирийско-турецкой границе был сбит бомбардировщик Су-24. Тогда погибли двое российских военных. Обе страны придерживались разных версий произошедшего и обменивались обвинениями в нарушении международных правил. Президент России Владимир Путин даже назвал случившееся ударом в спину со стороны «пособников терроризма» в Сирии. В начале следующего года был убит российский посол в Турции Андрей Карлов. Президент республики Реджеп Эрдоган по телефону рассказывал Путину о ходе расследования дела и даже начал обсуждать с ним «сирийский вопрос». Спустя полгода Эрдоган извинился за сбитый самолет и принес семьям погибших военных соболезнования. Через месяц главы государств встретились лично. Однако к докризисным отношения между странами не вернулись. Москва и Анкара вступили в «продуктовые войны», вводя ограничения на импорт различных товаров или усиливая за ними контроль. Такая ситуация продолжается до сих пор. Так, в конце сентября в турецких томатах нашли «вирус морщинистости» после слов Эрдогана об аннексии Крыма Россией. При этом Москва в последние годы периодически закрывает границу с Турцией для россиян, мотивируя это то террористической угрозой, которую затем признают преувеличенной, то ситуацией с коронавирусом в турецкой республике.

В конце сентября главы двух государств провели первую за почти полтора года личную встречу. Президент России Владимир Путин тогда отмечал, что Москва и Анкара научились находить взаимовыгодные компромиссы.