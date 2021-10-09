Аэропорт Пальмы на Канарских островах возобновил работу

Два дня назад власти закрыли его из-за выброса пепла во время извержения вулкана. В результате извержение, которое началось 19-го сентября, более шести тысяч местных жителей было эвакуировано. Местные сейсмологи не исключали, что нынешнее извержение может продлиться три месяца. Но на сегодняшний день жертв или серьезных ранений не зафиксировано. Лава между тем нанесла ощутимый урон общественной инфраструктуре и сельхозугодиям.