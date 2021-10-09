В России зафиксирован новый максимум по числу погибших от коронавируса за сутки. С начала пандемии, по данным оперативного штаба, в стране скончались 968 человек. При этом в России регистрируют свыше 900 смертей от ковида четвертый день подряд.
2021-10-09T17:35:23+03:00
2021-10-09T17:37:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 09 октября 2021
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