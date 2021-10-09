В Чехии завершились парламентские выборы. Опросы на выходе с избирательных участков подтверждают победу движения «Акция недовольных граждан» премьер-министра Андрея Бабиша. Оно получает более 27% голосов избирателей.
2021-10-09T17:35:05+03:00
2021-10-09T17:35:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 09 октября 2021
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