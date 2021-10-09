Двух подмосковных полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Как передает телеканал «Дождь», бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и его заместителя приговорили условно к семи годам и десяти месяцам и семи годам, соответственно. Еще один оперативник приговорен к шести годам условно. Остальные подсудимые также получили условные сроки. Дело было возбуждено после того, как полицейские, по версии следствия, подбросили амфетамин жителю Раменского, который отказался закупщиком и продать наркотик своим знакомым. «Дождь» признан в России иноагентом.