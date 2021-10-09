Не менее 5 человек задержаны на Манежной площади за одиночные пикеты в поддержку Навального и против новой Госдумы

Не менее пяти человек задержаны на Манежной площади в Москве на серии одиночных пикетов в поддержку Алексея Навального и против Госдумы нового созыва. Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» (российские власти считают организацию иностранным агентом), у задержанных изъяли телефоны и доставили в отдел полиции Китай-город. Туда выехала адвокат «ОВД-Инфо» Оксана Бородина. Что именно вменяют задержанным, пока неясно.