Не менее 5 человек задержаны на Манежной площади за одиночные пикеты в поддержку Навального и против новой Госдумы

Не менее пяти человек задержаны на Манежной площади в Москве на серии одиночных пикетов в поддержку Алексея Навального и против Госдумы нового созыва. Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» (российские власти считают организацию иностранным агентом), у задержанных изъяли телефоны и доставили в отдел полиции Китай-город. Туда выехала адвокат «ОВД-Инфо» Оксана Бородина. Что именно вменяют задержанным, пока неясно.
2021-10-09T17:34:09+03:00
2021-10-09T17:34:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 09 октября 2021
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