YouTube и в Google Docs восстановили ролики и документы со списками «Умного голосования». Ранее интернет-магазин Google Play вернул российским пользователям приложение Алексея Навального, в котором эти списки были опубликованы. Поводом для блокировки стало признание ФБК экстремистской организацией и то, что приложение оппозиционного политика, по версии РКН и ГП, содержит запрещённый в России контент.