YouTube и в Google Docs восстановили ролики и документы со списками «Умного голосования». Ранее интернет-магазин Google Play вернул российским пользователям приложение Алексея Навального, в котором эти списки были опубликованы. Поводом для блокировки стало признание ФБК экстремистской организацией и то, что приложение оппозиционного политика, по версии РКН и ГП, содержит запрещённый в России контент.
2021-10-09T17:32:19+03:00
2021-10-09T17:32:19+03:00
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17:32, 09 октября 2021
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