В Чехии завершились парламентские выборы

Согласно предварительным итогам, лидирует центристское движение «Акция недовольных граждан», возглавляемая действующим премьер-министром страны и миллиардером Андреем Бабишем. Его партия на данный момент набирает более 30 процентов голосов. Работа Бабиша сопровождалась большим количеством скандалов. Один из последних связан с так называемым «Досье Пандоры». Журналисты выяснили, что действующий премьер-министр приобретал недвижимость во Франции с помощью подставных лиц через офшоры. В свою очередь, глава чешского правительства всё отрицает. По его мнению, это попытка политических противников повлиять на исход голосования. Однако, две прозападные партии «Вместе», а также «Пираты и старосты», которые идут следом за движением Бабиша не намерены с ним сотрудничать. Премьер-министр не исключил создания коалиции с антимигрантской партией «Свобода и прямая демократия». Её лидеры против членства Чехии в Евросоюзе и НАТО. На данный момент она идёт четвёртой и набирает чуть больше десяти процентов голосов. Также, в чешский парламент могут пройти коммунисты и социал-демократы, набирающие пока чуть больше пяти процентов.

Действующий президент Чехии Милош Земан ранее заявлял о поддержке партии Андрея Бабиша.