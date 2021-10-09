Число жертв обрушения подъезда в жилом доме в Батуми увеличилось до девяти. Спасательная операция все еще продолжается. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, причиной обрушения мог стать ремонт на первом этаже, повредивший несущую стену. Трое подозреваемых, в том числе владелец квартиры, задержаны. В понедельник в Грузии объявлен день траура, а сегодняшний отборочный матч ЧМ по футболу с командой Греции в Батуми пройдет без зрителей.
2021-10-09T17:08:04+03:00
2021-10-09T17:08:04+03:00
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17:08, 09 октября 2021
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