Число жертв обрушения подъезда в жилом доме в Батуми увеличилось до девяти. Спасательная операция все еще продолжается. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, причиной обрушения мог стать ремонт на первом этаже, повредивший несущую стену. Трое подозреваемых, в том числе владелец квартиры, задержаны. В понедельник в Грузии объявлен день траура, а сегодняшний отборочный матч ЧМ по футболу с командой Греции в Батуми пройдет без зрителей.