По делу об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области проходят уже девять фигурантов. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, число жертв отравления увеличилось до 29. Четверых подозреваемых суды в Оренбуржье уже отправили под арест. Им вменяют незаконное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции.