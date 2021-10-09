По делу об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области проходят уже девять фигурантов. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, число жертв отравления увеличилось до 29. Четверых подозреваемых суды в Оренбуржье уже отправили под арест. Им вменяют незаконное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции.
2021-10-09T17:08:01+03:00
2021-10-09T17:08:01+03:00
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17:08, 09 октября 2021
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