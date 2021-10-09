Студентка ВШЭ Мария Платонова могла участвовать в переписке Telegram-канала «Что делать» под псевдонимом

Студентка Высшей школы экономики и экс-сотрудница предвыборного штаба Анастасии Брюхановой Мария Платонова, по некоторым данным, могла участвовать в переписке Телеграм-канала «Что делать» по псевдонимом.

В полиции уверены, что студентка зарегистрировалась в мессенджере под именем «Вован Забивной», пишет интернет-издание DOXA со ссылкой на рапорт. Силовики настаивают на том, что это именно она обсуждала подготовку массовых беспорядков в период выборов. Вместе с тем в самом документе Платонова упоминается только один раз, и речь идет о семи сообщениях в общей переписке чата под названием «Что делать».

В свою очередь тетя Марии Платоновой сообщила интернет-изданию «Медиазона», которое российские власти считают иностранным агентом, что ее родственница не имеет отношения к аккаунту с таким псевдонимом.

Уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам было возбуждено накануне выборов в Государственную думу в отношении 11 предполагаемых участников движения «Что делать» из семи регионов России. По версии следствия, они создали ряд Телеграмм-каналов, в которых распространяли призывы сорвать проведение общероссийского голосования. По этому делу Марию Платонову отправили под домашний арест.

Другие фигуранты дела – Дмитрий Чебанов, которого считают лидером движения «Что делать», Никита Крещук, Жанна Чернова и Алексей Яночкин – согласно постановлению суда находятся в СИЗО.