Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Турции

Между тем в завтрашнем заезде на этапе Чемпионата мира по гонкам «Формула-1» он будет стартовать с одиннадцатого места из-за штрафа, наложенного за четвертую за сезон замену двигателя. Российский гонщик Haas Никита Мазепин занял в квалификации двадцатое место, ну а с поул-позишн завтра будет стартовать партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Ботас.