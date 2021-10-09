Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Турции

Между тем в завтрашнем заезде на этапе Чемпионата мира по гонкам «Формула-1» он будет стартовать с одиннадцатого места из-за штрафа, наложенного за четвертую за сезон замену двигателя. Российский гонщик Haas Никита Мазепин занял в квалификации двадцатое место, ну а с поул-позишн завтра будет стартовать партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Ботас.
2021-10-09T16:45:48+03:00
2021-10-09T17:36:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2916990-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:45, 09 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»