Власти Петропавловска-Камчатского включили в программу осенней ярмарки танец живота. Telegram-канал «Камчатка №1» разместил у себя видео, на котором исполнитель в нарядной жилетке с голым животом выступает перед пенсионерами, инвалидами и кадетами. Таким образом в городе решили привлечь внимание к социальному мероприятию.