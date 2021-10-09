Власти Петропавловска-Камчатского включили в программу осенней ярмарки танец живота. Telegram-канал «Камчатка №1» разместил у себя видео, на котором исполнитель в нарядной жилетке с голым животом выступает перед пенсионерами, инвалидами и кадетами. Таким образом в городе решили привлечь внимание к социальному мероприятию.
2021-10-09T16:34:57+03:00
2021-10-09T16:34:57+03:00
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16:34, 09 октября 2021
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