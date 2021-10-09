Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве впервые с 9 июля превысила 6 тыс. случаев. По данным оперативного штаба, прирост за 24 часа составил 30%. Общее число скончавшихся от коронавируса в Москве приблизилось к 29 тыс. шестистам. Всего в столице на сегодняшний день зафиксировано более 1 млн 600 тыс. случаев заражения.
2021-10-09T16:34:00+03:00
2021-10-09T16:34:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2916984-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:34, 09 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»