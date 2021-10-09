Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве впервые с 9 июля превысила 6 тыс. случаев. По данным оперативного штаба, прирост за 24 часа составил 30%. Общее число скончавшихся от коронавируса в Москве приблизилось к 29 тыс. шестистам. Всего в столице на сегодняшний день зафиксировано более 1 млн 600 тыс. случаев заражения.