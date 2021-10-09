Суды в Оренбургской области отправили под арест 4 подозреваемых по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем

Суды в Оренбургской области отправили под арест четверых подозреваемых по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Как передает ТАСС, им вменяют незаконное производство и реализацию опасной спиртосодержащей продукции. Всего, по данным местных властей, по делу задержаны семь человек. На сегодняшний день от отравления поддельным спиртным погибли 26 человек, еще 28 пострадали.