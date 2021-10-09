Число жертв в результате обрушения дома в Грузии возросло до 8

Спасатели извлекли тела еще двух погибших из-под завалов в Батуми. Как сообщает Первый канал Общественного вещания Грузии, один из них – 11-летний подросток. По предварительным данным, под обломками может находиться еще, по меньшей мере, один человек. Ранее спасатели уже извлекли тела шестерых местных жителей, еще одна скончалась в реанимации в больнице. У нее остались двое малолетних детей.

По факту обрушения части пятиэтажки следователи уже возбудили уголовное дело и задержали троих подозреваемых – собственник квартиры на первом этаже и два строителя, которые делали там ремонт. Силовики полагают, что причиной обрушения подъезда дома могли стать ремонтные работы, которые были проведены с грубыми нарушениями правил безопасности. В частности, речь идет о возможном повреждении несущей стены. Теперь подозреваемым грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.

Премьер-министр Грузии выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и пообещал, что им будет оказана вся необходимая помощь. 11 октября в стране объявлен днем траура.

В связи с ЧП свои соболезнования выразили Армения, Азербайджан и США.