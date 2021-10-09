В Хабаровском крае возбудили уголовное по факту избиения военнослужащего в части

Троих военнослужащих подозревают в неуставных отношениях, сопряженных с насилием, и вымогательстве. Они задержаны. Один из них свою вину признал, сообщает Следственный комитет. Поводом для проверки стало видео, опубликованное в соцсетях, на котором несколько человек в казарме окружают лежащего на полу сослуживца. Затем один из стоящих рядом начинает избивать его ногами и выкрикивает оскорбления. Все остальные молча наблюдают за процессом, но в последний момент оттаскивают нападающего. Следователи отмечают, что так сослуживцы пытались проучить своего товарища за якобы несоблюдение ограничений. Каких именно, не уточняется. Главная военная прокуратура подчеркивает, что подозреваемые неоднократно пытались вымогать у пострадавшего мобильный телефон и 20 тысяч рублей. Им может грозить до 10 лет лишения свободы, в зависимости от обстоятельств.

В Главной военной прокуратуре сообщали, что речь не идет о дедовщине, так как все участники конфликта служат не больше года.